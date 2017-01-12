قتلى وجرحى مدنيّون بقصفٍ جوي على مدينة بنش في شمال سوريا

محمّد جابر

قتلى وجرحى مدنيّون بقصفٍ جوي على مدينة بنش في شمال سوريا

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