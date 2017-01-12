قهوجي اثناء تفقده الوحدات العسكرية بين المصنع وراشيا اليوم: للجيش كامل القدرة على مواصلة مكافحة الإرهاب والإمساك بالأمن

محمّد جابر

قهوجي اثناء تفقده الوحدات العسكرية بين المصنع وراشيا اليوم: للجيش كامل القدرة على مواصلة مكافحة الإرهاب والإمساك بالأمن

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