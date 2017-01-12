قوة تابعة لحكومة “الانقاذ” تقتحم مقر وزارة العمل التابعة لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس وتطلب من الموظفين الإخلاء

دلال ديب

قوة تابعة لحكومة “الانقاذ” تقتحم مقر وزارة العمل التابعة لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس وتطلب من الموظفين الإخلاء

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