مجلس الانماء والاعمار باشر باتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة للحد من خطر الطيور في محيط المطار

دلال ديب

مجلس الانماء والاعمار باشر باتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة للحد من خطر الطيور في محيط المطار

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