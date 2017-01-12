مرشح ترامب لرئاسة الاستخبارات يتهم إيران بنشر التوتر في الشرق الأوسط (العربية)

محمّد جابر

مرشح ترامب لرئاسة الاستخبارات يتهم إيران بنشر التوتر في الشرق الأوسط (العربية)

 

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