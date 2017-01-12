مرشح ترامب للدفاع: على الولايات المتحدة أن تلتزم بالاتفاق النووي مع إيران

محمّد جابر

مرشح ترامب للدفاع: على الولايات المتحدة أن تلتزم بالاتفاق النووي مع إيران

 

تعليقات الفيسبوك