موسى لـ”صوت لبنان (100.5)”: عدم وضع بند قانون الانتخاب على جدول اعمال الجلسات التشريعية سببه استمرار التواصل بين الفرقاء السياسيين

لميا جردلي

تعليقات الفيسبوك