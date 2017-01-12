وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على فروع للجيش السوري وشخصيات مقربة منه (رويترز)

محمّد جابر

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على فروع للجيش السوري وشخصيات مقربة منه (رويترز)

 

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