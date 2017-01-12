وزير البيئة: ملتزمون بالتقيد بالقرارات القضائية وسنعمل على ايجاد حل لضمان سلامة الطيران

أخبار متفرقة
- اللواءوزارة الدفاع الروسية تنفي إرسال تعزيزات عسكرية إلى سوريا
- اللواءوزير الدفاع الروسي: موسكو سترسل 4 طائرات هجوم أرضي من طراز سوخوي-25 إلى سوريا وستسحب 6 قاذفات سوخوي-24
- اللواءإيلي ماروني للـ”أو تي في”: نتمنى على الحكومة الحالية أن تخيّب آمالنا وتفعل المعجزات ونحن في حزب الكتائب نكون أول المصفقين لها
- لبنانالمستأجرون القدامى شكروا بري على مواقفه من قانون الايجارات: لاعادة درس كل القوانين والتعديلات المقترحة
- منوعاتبالفيديو: بيروت في المراتب الـ15 الاولى كأفضل المدن في العالم!
- اللواءوزير البيئة: سنعمل وننسق مع الوزارات المعنية لتأمين الأمن والسلامة
- اللواءزحمة سير خانقة من الجمهور الى دوار الصياد وصولا الى الحازمية والسير شبه متوقف
- منوعاتخريطة “الذكور والإناث” في العالم
- اللواءوزير البيئة: سلامة الطيران وصحة الناس تعني الجميع
- اللواءوزير البيئة: لا طيور على المطمر بل على مجرى نهر الغدير غير أن الموضوع يقتضي المعالجة