وصول وفد من المحامين يرافقه قضاة الى مطمر الكوستابرافا واقفال ابواب المطمر لمنع دخول شاحنات جديدة تحمل النفايات اليه

دلال ديب

وصول وفد من المحامين يرافقه قضاة الى مطمر الكوستابرافا واقفال ابواب المطمر لمنع دخول شاحنات جديدة تحمل النفايات اليه

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