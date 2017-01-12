وكالة الأنباء السودانية: البشير يغادر المستشفى بعد قسطرة في القلب ووضعه مطمئن

محمّد جابر

وكالة الأنباء السودانية: البشير يغادر المستشفى بعد قسطرة في القلب ووضعه مطمئن

 

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