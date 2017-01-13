أنقرة: محادثات الأستانة السورية في 23 الجاري

زينة أرزوني

المتحدث الرئاسي التركي: محادثات السلام السورية في أستانة ستعقد في 23 كانون الثاني/ يناير الجاري

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