إردوغان: نتمنى أن ينتهي البرلمان من مناقشة حزمة التعديلات الدستورية خلال هذا الأسبوع ليتم عرضها بعد ذلك على الشعب للإستفتاء

دلال ديب

إردوغان: نتمنى أن ينتهي البرلمان من مناقشة حزمة التعديلات الدستورية خلال هذا الأسبوع ليتم عرضها بعد ذلك على الشعب للإستفتاء

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