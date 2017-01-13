احتفال بانطلاقة الثورة الفلسطينية في صيدا ووقفة استنكار نصرة للأسرى في صور

صيدا – ثريا حسن زعيتر:

احياء للذكرى 52 لإنطلاقة الثورة الفلسطينية، وذكرى استشهاد أبو أياد، وأبو الهول، وأبو محمد العمري، أقيم في “مركز معروف سعد الثقافي” مهرجان سياسي حاشد، حضره ممثلو أحزاب وطنية لبنانية وفصائل فلسطينية وحشد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات وأبناء المخيم والجوار، ورُفِعَتْ داخل القاعة أعلام حركة “فتح” والأعلام الفلسطينية، وصور للشهيد ياسر عرفات والشهداء المحتفى بذكراهم.

وشدّد أمين عام “التنظيم الشعبي الناصري” الدكتور أسامة سعد وأمين سر الساحة اللبنانية في “حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح” فتحي أبو العردات على أنّ الوحدة الوطنية هي السلاح الأمضى للانتصار على المخاطر والتحديات.

ووجّه الدكتور سعد وأبو العردات التحية لذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، والتحية إلى الشهداء، وأكدا على أهمية الالتزام ببرنامج موحّد للتحرّر الوطني يرتكز على المقاومة بأشكالها كافة وعلى رأسها الكفاح المسلح، كما ثمّنا الوحدة التي يعبّر عنها المقاومون في فلسطين، من خلال مواجهاتهم البطولية لجحافل الجنود الصهاينة والمستوطنين دفاعاً عن فلسطين والمقدّسات.

ومن صور، أفاد مراسلنا جمال خليل بأنّ لجنة التنسيق اللبنانية – الفلسطينية نظّمت اعتصاماً أمام مقر “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، استنكاراً للممارسات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، ونصرة للأسرة في سجون الاحتلال، شارك فيه ممثلون عن القوى والأحزاب الوطنية والإسلامية اللبنانية والفصائل الفلسطينية وحشد من ابناء مخيمات.

وأشار الدكتور غسان فران، بإسم بلدية صور، إلى أن “العدو الإسرائيلي يمارس أبشع الجرائم بحق الإنسانية”.

وجدّد، بإسم قوى التحالف الفلسطيني، المسؤول السياسي لحركة “حماس” جهاد طه “العهد لإطلاق كافة الأسرى والمعتقلين من سجون العدو”.

ووجّه، بإسم لجنة التنسيق اللبنانية – الفلسطينية، مسؤول العلاقات العامة في الجنوب خليل حسين “التحية للأسرى رغم ابشع الممارسات التعذيبية.

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية احمد مراد، في كلمة منظمة للتحرير الفلسطينية، على “مواصلة كافة التحركات في سبيل اخراج الأسرى”.

بعدها سلّم المعتصمون مذكّرة الى رئيس “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” عبر ممثل اللجنة رياض دبوق دعته الى “التدخّل الفوري لوضع حد للإنتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة”.