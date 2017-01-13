اشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة عند مدخل بلدة عين الخضرة في منطقة وادي بردى بريف دمشق

دلال ديب

اشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة عند مدخل بلدة عين الخضرة في منطقة وادي بردى بريف دمشق

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