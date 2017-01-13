“الاعلام الحربي”: اشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة عند مدخل بلدة عين الخضرة في منطقة وادي بردى بريف دمشق

محمّد جابر

“الاعلام الحربي”: اشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة عند مدخل بلدة عين الخضرة في منطقة وادي بردى بريف دمشق

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