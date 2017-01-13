البنتاغون: لا نعتقد بإمكانية تسريع العمليات العسكرية ضدّ “داعش”

محمد عمر

البنتاغون: لا نعتقد بإمكانية تسريع العمليات العسكرية ضدّ “داعش”

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