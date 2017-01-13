“التحكم المروري”: 3 جرحى بانقلاب سيارة واصطدامها بسيارتين على أوتوستراد غزير باتجاه جونية وحركة المرور كثيفة

محمد عمر

“التحكم المروري”: 3 جرحى بانقلاب سيارة واصطدامها بسيارتين على أوتوستراد غزير باتجاه جونية وحركة المرور كثيفة

 

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