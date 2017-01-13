التلفزيون السوري: دخول ورشات الصيانة إلى عين الفيجة لإصلاح مضخات مياه دمشق (أ.ف.ب)

محمّد جابر

التلفزيون السوري: دخول ورشات الصيانة إلى عين الفيجة لإصلاح مضخات مياه دمشق (أ.ف.ب)

 

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