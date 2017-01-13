الجراح: نعمل على خفض كلفة الإتصالات والإنترنت بشكل مدروس غير عشوائي

محمّد جابر

الجراح: نعمل على خفض كلفة الإتصالات والإنترنت بشكل مدروس غير عشوائي

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