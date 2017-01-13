الرئيس المصري السيسي تحدّث هاتفيّاً مع المستشارة الألمانيّة ميركل وبحثا التعاون في مكافحة الإرهاب

محمّد جابر

الرئيس المصري السيسي تحدّث هاتفيّاً مع المستشارة الألمانيّة ميركل وبحثا التعاون في مكافحة الإرهاب

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