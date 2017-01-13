الصايغ لـ”المركزية”: العمى السياسي يمنع التعامل السليم مع “كوستا برافا” وندعو المجتمع المدني إلى التحرك لحل مشكلة المطار

محمّد جابر

الصايغ لـ”المركزية”: العمى السياسي يمنع التعامل السليم مع “كوستا برافا” وندعو المجتمع المدني إلى التحرك لحل مشكلة المطار

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