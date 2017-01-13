الفاتيكان يسمح للمشردين بالاحتماء بكنيسة هربا من موجة الصقيع

دلال ديب

الفاتيكان يسمح للمشردين بالاحتماء بكنيسة هربا من موجة الصقيع

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