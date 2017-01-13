المرعبي: نأمل التوصل في خلال شهر إلى ورقة للسياسة الموحدة تجاه أزمة النازحين وسنرفعها لمجلس الوزراء

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- اللواءطورسركيسيان للـ”ان بي ان”: إن لم يتم إقرار قانوناً جديداً للانتخابات لن تلغى بل تجرى على أساس الستين
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- اللواءدوري كرة السلة: فوز هومنتمن على الشانفيل بنتيجة (82-55).
- اللواءوزير الدولة للشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي: سيكون للبنان خطاب واحد وخطة واحدة لمواجهة موضوع النازحين من خلال تعزيز قدرات لبنان تجاه التداعيات واستفادة المضيف والنازح.
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