المرعبي: نأمل التوصل في خلال شهر إلى ورقة للسياسة الموحدة تجاه أزمة النازحين وسنرفعها لمجلس الوزراء

محمّد جابر

المرعبي: نأمل التوصل في خلال شهر إلى ورقة للسياسة الموحدة تجاه أزمة النازحين وسنرفعها لمجلس الوزراء

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