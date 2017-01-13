المنظمة الدولية للهجرة: العالم يعيش أكثر مرحلة يغيّر فيها الإنسان مكان حياته على مر التاريخ وهناك 250 مليون مهاجر عبروا الحدود في العالم

دلال ديب

المنظمة الدولية للهجرة: العالم يعيش أكثر مرحلة يغيّر فيها الإنسان مكان حياته على مر التاريخ وهناك 250 مليون مهاجر عبروا الحدود في العالم

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