اليونان تؤكد ان لا حل لمسألة قبرص الا بانتهاء “الاحتلال” التركي

دلال ديب

اليونان تؤكد ان لا حل لمسألة قبرص الا بانتهاء “الاحتلال” التركي

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