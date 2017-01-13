باسيل مغادرا اجتماع لجنة النازحين: مرتاحون للأجواء وهناك كلام متقدم وجديد بالموضوع ولا سيما لجهة المعالجات

محمّد جابر

باسيل مغادرا اجتماع لجنة النازحين: مرتاحون للأجواء وهناك كلام متقدم وجديد بالموضوع ولا سيما لجهة المعالجات

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