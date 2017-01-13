تركيا: من المستحيل أن تكون سوريا موحّدة وآمنة في ظلّ وجود الأسد

محمّد جابر

تركيا: من المستحيل أن تكون سوريا موحّدة وآمنة في ظلّ وجود الأسد

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