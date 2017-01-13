جريح نتيجة حادث سير بين دراجة نارية وسيارة رباعية الدفع على مفرق المنكوبين وشبان المنطقة عملوا على نقله إلى أحد المستشفيات في المدينة.

لميا جردلي

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