داعش يعمد إلى الطائرات المسيرة المحمّلة بالمتفجرات لإعاقة تقدم القوات العراقية في جامعة الموصل

دلال ديب

داعش يعمد إلى الطائرات المسيرة المحمّلة بالمتفجرات لإعاقة تقدم القوات العراقية في جامعة الموصل

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