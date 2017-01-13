سعيد:عودة اللبنانيين الى داخل مربعاتهم الطائفية تستدعي العنف الكلامي الى داخل كل طائفة بين ادارةً الطائفة و معارضيها و المستفيد هو حزب الله

محمد عمر

سعيد:عودة اللبنانيين الى داخل مربعاتهم الطائفية تستدعي العنف الكلامي الى داخل كل طائفة بين ادارةً الطائفة و معارضيها و المستفيد هو حزب الله

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