سيزار ابو خليل: وقعت اليوم المرسومين اللذين أقرهما مجلس الوزراء والمتعلقين باستكمال دورة التراخيص الرقع ودفتر الشروط ونموذج الاتفاقية

لميا جردلي

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