طورسركيسيان للـ”ان بي ان”: إن لم يتم إقرار قانوناً جديداً للانتخابات لن تلغى بل تجرى على أساس الستين

محمّد جابر

طورسركيسيان للـ”ان بي ان”: إن لم يتم إقرار قانوناً جديداً للانتخابات لن تلغى بل تجرى على أساس الستين

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