قاتل السفير الروسي “أندريه كارلوف” سيدفن في مقبرة دون شواهد وذلك بعد رفض عائلته استلام جثته من ثلاجة الموتى.

دلال ديب

قاتل السفير الروسي “أندريه كارلوف” سيدفن في مقبرة دون شواهد وذلك بعد رفض عائلته استلام جثته من ثلاجة الموتى.

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