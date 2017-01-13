قوات مكافحة الإرهاب العراقية تحرر أحياء النصر والفيصلية وتسيطر على الجسر الحديدي شرق الموصل

دلال ديب

قوات مكافحة الإرهاب العراقية تحرر أحياء النصر والفيصلية وتسيطر على الجسر الحديدي شرق الموصل

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