كنعان لـ”العربية”: المرحلة الجديدة مع دول الخليج بدأت وهناك امال معقودة على الثقة والاستقرار اللذين ارساهما العهد

دلال ديب

كنعان لـ”العربية”: المرحلة الجديدة مع دول الخليج بدأت وهناك امال معقودة على الثقة والاستقرار اللذين ارساهما العهد

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