مسؤول أميركي في التحالف: القوات العراقية وصلت مبنى محافظة نينوى

محمّد جابر

مسؤول أميركي في التحالف: القوات العراقية وصلت مبنى محافظة نينوى

 

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