مقتل 15 شخصا بتفجير 4 انتحاريات أنفسهن في سوق مكتظة شرق نيجيريا

محمّد جابر

مقتل 15 شخصا بتفجير 4 انتحاريات أنفسهن في سوق مكتظة شرق نيجيريا

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