نقولا لـ”المركزية”: ليس منطقيا تفصيل قانون على قياس شخص والنسبية تمنع الأحادية ضمن الطوائف ونحن لم نقص أحداً بل أقصوا انفسهم

محمّد جابر

نقولا لـ”المركزية”: ليس منطقيا تفصيل قانون على قياس شخص والنسبية تمنع الأحادية ضمن الطوائف ونحن لم نقص أحداً بل أقصوا انفسهم

تعليقات الفيسبوك