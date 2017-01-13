وزير الدولة للشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي: سيكون للبنان خطاب واحد وخطة واحدة لمواجهة موضوع النازحين من خلال تعزيز قدرات لبنان تجاه التداعيات واستفادة المضيف والنازح.

محمّد جابر

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