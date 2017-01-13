وسائل إعلام فرنسية: أصوات الإنفجارات التي سُمعت في مرسيليا ناجمة عن اختراق طائرة حربية فرنسية لجدار الصوت

دلال ديب

وسائل إعلام فرنسية: أصوات الإنفجارات التي سُمعت في مرسيليا ناجمة عن اختراق طائرة حربية فرنسية لجدار الصوت

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