وهاب عبر “تويتر”: هل يشكل الكوستابرافا خطراً حقيقياً أم أن المطلوب استحداث مكب في سبلين مقابل 25 دولاراً للطن؟

دلال ديب

وهاب عبر “تويتر”: هل يشكل الكوستابرافا خطراً حقيقياً أم أن المطلوب استحداث مكب في سبلين مقابل 25 دولاراً للطن؟

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