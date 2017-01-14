احصاءات “التحكم المروري”: 11 حادث قتيل و21 جريح خلال الـ24 ساعة الماضية

دلال ديب

احصاءات “التحكم المروري”: 11 حادث قتيل و21 جريح خلال الـ24 ساعة الماضية

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