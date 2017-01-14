المفتي دريان جال  في المدينة المنوّرة

جال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، واطلع على أوضاع الطلاب اللبنانيين الذين يتلقون علومهم الشرعية في الجامعة التي تخرج منها المفتي دريان.

وتم الاتفاق بينه وبين مدير الجامعة الدكتور حاتم المرزوقي، في حضور عمداء كليات الجامعة، على التعاون المشترك بين جامعة بيروت الاسلامية وخصوصاً كلية الشريعة التابعة لدار الفتوى والجامعة الاسلامية بالمدينة في مجالات التربية والبحث العلمي وتطوير المناهج التربوية والتعليمية.

وبعد انتهاء الجولة، قدم الدكتور المرزوقي للمفتي دريان درع الجامعة الاسلامية عربون محبة، وباعتباره من اوائل خريجي الجامعة، كما قدم شهادات تقدير للوفد المرافق المؤلف من مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، القاضي الشيخ خلدون عريمط، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت المهندس أمين الداعوق، المدير العام لدار الايتام الاسلامية الدكتور خالد قباني والامين العام للجنة الحوار الاسلامي الدكتور محمد السماك.

وزار المفتي دريان والوفد المرافق، الروضة الشريفة وألقى السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه في الحجرة النبوية الشريفة.

وبعدها، التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس وتم البحث في الشؤون الاسلامية.

كما زار المفتي دريان مقر البنك الاسلامي للتنمية والتقى رئيسه الدكتور بندر الحجار الذي عقد معه اجتماعا مطولا في حضور الوفد المرافق واركان البنك، حيث اطلع على حاجات دار الفتوى ومؤسساتها والاوقاف الاسلامية في لبنان لإمكانية المساعدة في استثمار الاراضي الوقفية وتنميتها.

وانتقل بعد ذلك الى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والتقى الامين العام للمجمع الدكتور محمد العوفي الذي شرح له مراحل طباعة المصحف الشريف بطرق حديثة ومتطورة بحيث يتم طباعة 12 مليون مصحف سنوياً توزع مجاناً على الدول الاسلامية كافة .