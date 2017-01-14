حاصباني: لا حوار في الوقت الحاضر بين حزب اللخ والقوات وقد ترجم الهدوء بين الحزبين في الإعلام على كونه حواراً

دلال ديب

حاصباني: لا حوار في الوقت الحاضر بين حزب اللخ والقوات وقد ترجم الهدوء بين الحزبين في الإعلام على كونه حواراً

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