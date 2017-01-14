حاصباني: ما حصل في سوريا هو شعب ثار ضد نظام واليوم أصبح هناك مصالح خارجية مددت الحالة السيئة التي نأمل أن تنتهي عن قريب

دلال ديب

حاصباني: ما حصل في سوريا هو شعب ثار ضد نظام واليوم أصبح هناك مصالح خارجية مددت الحالة السيئة التي نأمل أن تنتهي عن قريب

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