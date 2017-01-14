حاصباني: هناك تعاون وانفتاح مع كل المكونات الموجودة في مجلس الوزراء الذي يعمل كما يجب أن يعمل خارج النزاع السياسي ونتمنى أن يستمر ذلك

دلال ديب

حاصباني: هناك تعاون وانفتاح مع كل المكونات الموجودة في مجلس الوزراء الذي يعمل كما يجب أن يعمل خارج النزاع السياسي ونتمنى أن يستمر ذلك

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