مقتل جنديين تركيين وإصابة اثنين آخرين خلال عملية عسكرية ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي في مدينة بتليس شرقي البلاد

دلال ديب

مقتل جنديين تركيين وإصابة اثنين آخرين خلال عملية عسكرية ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي في مدينة بتليس شرقي البلاد

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