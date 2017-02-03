القاضي فيصل حيدر يحكم بالسجن 25 عاما على زوج نسرين روحانا الذي خطفها من امام الـABC الأشرفية وقتلها ورماها في وادي نهر ابراهيم

دلال ديب

القاضي فيصل حيدر يحكم بالسجن 25 عاما على زوج نسرين روحانا الذي خطفها من امام الـABC الأشرفية وقتلها ورماها في وادي نهر ابراهيم

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