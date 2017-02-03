المعارضة السورية ترفض مشاركة ما وصفتها بـ”المعارضة المزعومة المفصومة عن الواقع التي تعمل ضد وحدة التراب السوري” في اجتماع جنيف

دلال ديب

المعارضة السورية ترفض مشاركة ما وصفتها بـ”المعارضة المزعومة المفصومة عن الواقع التي تعمل ضد وحدة التراب السوري” في اجتماع جنيف

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